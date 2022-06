Uuenduslik arbuusisalat!

Otsid midagi maitsvat, kerget ja värskendavat? Maxima Meistrite Kvaliteet toob sinuni kõik selle ning seda lihtsalt ja odavalt! Meistrite Kvaliteedi peakokk Rauno Saar valmistab suveroogi, mis ka jaanilauale suurepäraselt sobivad. Praeguse hooaja lemmik on mahlane arbuus ja just arbuus on selle roa staar. Lisaks on jaaninädalal arbuus Maximas ka sooduspakkumises ja saadaval eriti hea hinnaga!