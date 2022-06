Kolumbus kutsus papaiat inglite viljaks ja põhjusega - papaia on ülimaitsev ja seda võivad muretult süüa ka diabeetikud

Papaiat kutsus Kolumbus inglite viljaks, kuid meie maitseruumis pole see vili kuigi levinud. Papaia on mõnusa maitsega A-, C- ja E-vitamiini rikas troopiline vili, mis sisaldab muu hulgas ka papaiini. See ensüüm aitab lõhustada raskesti seeditavat toitu ning seeläbi hoida ära põletikulisi protsesse ning punnis kõhtu. Papaiat söö toorelt, salatites, smuutides ning hea on proovida seda ka grillida.