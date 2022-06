Kiirustage, seltsimehed unetud! Miks on murelid meile head? Need aitavad ka unemurede puhul

Murelid on juba mahlased ja magusad. Lisaks sellele, et murelid on imemaitsvad kookides, on need ka tervislikud. See mari aitab ka uneprobleemide puhul, sest sisaldab rohkelt looduslikku melantoniini, hormooni, mis aitab meil uinuda ja hästi magada. Hea uni ja melantoniin on ka vananemisvastaste ühendite esirinnas.