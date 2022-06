Aurutame köögiviljad maitsvaks! Köögiviljade aurutamine säilitab kõige enam nende maitset ja erksat värvi

Hea uudis on see, et uurimused näitavad, et eestlased söövad köögivilju varasemast oluliselt rohkem. Kõige paremini saab õrnade noorte aedviljade iseloomuliku maitset, krõmpsmahlase tekstuuri ja kasulikud toitained säilitada neid koos koorega lühiajaliselt aurutades – see on tervislikem kuumtöötlemisviis üldse!