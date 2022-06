Suvine veinispikker – valgest punaseni!

Uus Floreale

Casa Charlize veinisari jõudis Eestisse 2019. aasta mais ja juba 1,5 aasta pärast oli Casa Charlize number üks Itaalia veinisari Eestis. Veinid on selle lühikese aja jooksul võitnud paljude eestlaste südamed ning palju erinevaid auhindu ja tiitleid – Itaalia veinipäevad 2019, Aasta Vein 2021 by Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon, Oma Maitse Lemmik 2021, Viimsi Veinifestival 2021, Itaalia veinipidu 2022.

Praegu enimmüüdav Itaalia veinisari Casa Charlize on saanud sel aastal täiendust uute ja suviselt lilleliste Floreale Pinot Grigio veinide näol. Valikus on valge Floreale Pinot Grigio ja kahvaturoosa Floreale Pinot Grigio Blush. Veinides on peidus virsiku ja lillelisuse maitseomadused veelgi särtsakama ja marjase-puuviljase nüansiga.

Vaata valikut

PS! Sügisel 2020 lisandusid Casa Charlize kaubamärgi alla ka Prosecco ja vahuveinid, mis pärinevad kuulsast Veneto piirkonnast.

Luksuslikult sametine punavein Gran Mirador

Üks Eesti legendaarsetest veinibrändidest, Gran Castillo, on ülemaailmselt tuntud ja auhinnatud kaubamärk, mida müüakse 30 erinevas riigis. Veinisarja kuuluvad nii poolkuivad kui ka poolmagusad veinid, mis on eestlaste südameis olnud juba pea 15 aastat.

Gran Castillo veinisarja laiendusest kasvasid välja Gran Miradori veinid, mis on hakanud ehk ka Sulle riiulitel silma oma luksusliku ja edeva sametise etiketi poolest. Ka pudelis olev vein on sametiselt mahe ja heas tasakaalus. Valikus on poolmagus Red Blend ja poolkuiv Dark Blend. Tegu on jammy red wine’i (moosise) stiiliga veinidega, mis koguvad hetkel kogu maailmas populaarsust. Veinide maitsepalett on kompleksne, mitmekihiline, kus värskematele puuviljastele nüanssidele sekundeerivad vürtsikamad aktsendid. Gran Mirador on ideaalne kaaslane liharoogade ja küpsete juustude kõrvale.

Uus Hoffner Riesling