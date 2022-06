Kroonimiskana kuningannale! Elizabeth II 70 aasta taguseks kroonimispeoks loodud roog on senini Briti kõige popim toit

Tänavu sai Tema Majesteet Kuninganna Elizabeth II esimene Briti monarh, kes tähistas plaatina juubelit – ta on olnud 70 aastat Ühendkuningriigi troonil. Selle enneolematu aastapäeva tähistamiseks toimuvad aastaringselt üritused, mis kulmineeruvad tänasest neljapäevase pidustusega, kus süüakse ka kroonimiskana. Kuigi originaalretsepti avaldas Le Cordon Bleu direktori Constance Spry juba 1956. aastal, jõudis see rahva teadvusse alles 1980. aastatel. Söögi äkilise populaarsuse üle imestavad britid ka ise. Kuulsuse kasv ei saa kindlasti olla tingitud sellest, et see oli endise Suurbritannia peaministri Margaret Thatcheri üks lemmikuid. Või saab?