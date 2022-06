Teadlased kinnitavad: päikesest roheliseks tõmbunud kartulit ei tasu süüa! Aga kas teadsid, et NASA teadlased kasvatasid kartuleid kosmoses?

Teadmist, et roheliseks läinud kartulit ei maksa süüa, toetavad ka Toidu- ja Fermentatsioonithnoloogia Arendusekskuses tehtud uuringud, kus jõuti järeldusele, et vastupidiselt laialt levinud arvamusele, et piisab, kui lõigata ära kartuli roheliseks läinud osa, siis tegelikult sisaldab kogu selline kartul tervislikust kogusest rohkem solaniini ning seega ei sobi inimesele toiduks.