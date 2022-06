Lastekaitsepäev! Tervete laste kasvatamiseks pole vaja toitumisalast teaduskraadi.10 lihtsat ja toimivat näpunäidet vanematele, kuidas aidata lastel tervislikult toituda

Pole üllatav ega häbiväärne, et vanemad võivad veidi abi vajada, et mõista, mida tähendab tervislik toitumine ja kuidas muuta laste suhtumist toitu. Hea uudis on see, et tervete laste kasvatamiseks pole vaja toitumisalast teaduskraadi. Mõne lihtsa põhijuhise järgimine aitab sul julgustada oma lapsi õigesti sööma ja tervislikku kehakaalu hoidma, lausub lastearst Mary L. Gavin.