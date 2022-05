Tänavatoidufestivalil pakutakse seekord ka ukraina toite

Süüa valmistavad üle seitsmekümne tegija, kes pakuvad maitsta viimaseid trende tänavatoidus – burgeritest ja poke-bowl`idest itaalia jäätiseni. Sama kirju on ka tegijate taust, söögimeistreid on see aasta nii Ukrainast, Hiinast, Valgevenest kui mujaltki. „Ukrainlasi on lausa kaks erinevat tiimi ja teevad õigeid ukraina toite. Näiteks on üks toit rulka, see meenutab seakooti, aga pole seda. Lihatoit see ikka on,“ räägin Hekkonens. Esindatud on ka Valgevene söögitegijad. „Eestis on palju valgevenelasi, kes ei saa koju tagasi minna. Neist mõned teevad festivalil ka süüa,“ selgitab Hekkonens. Huvitavaid Hiina kohalikke toite teevad ka Hiinast pärit kokad.