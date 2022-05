Ära seda kodus proovi! Tiktokis leviv avokaado säilitamise nipp võib olla ohtlik

Nii mugava ja lihtsana kui see nipp ka ei tundu, pole kõhulahtisuses midagi mugavat, aga just seda võib vees hoitud avokaado põhjustada. USA toidu- ja ravimiamet ütles ajalehele Newsweek, et nad ei soovita seda paljude poolt lollikindlaks nimetatud nippi, sest on suur võimalus, et avokaado pinnal olevad inimese patogeenid (nt Listeria monocytogenes ehk listeeriabakter ja salmonella) võivad vees hoopis paljuneda.