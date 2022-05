KUULA SAADET | Toidupoe tagatoas #5. Tulevikutoit kolmel hinnangul: kas vaid tabletid ja pulbrid?

„Toit ja söömine on nii emotsionaalsed tegevused, et ma ei näe võimalust, et me liigume vaid pulbrite ja tablettide suunas. Inimene sööb silmadega, sööb ninaga ja alles siis suuga. Me saame puhta naudingu vaid toidust mõeldes, dopamiinilaengu sellest, kui keegi meile toitu kirjeldab. Lisaks on toitumine sotsiaalne tegevus, mille lõppu ma kindlasti ei näe. Pulbrid ja toidulisandid kindlasti populariseeruvad, kuid päris toit ei kao kuhugi. Pigem oleks õige küsida, mismoodi me tulevikus sööme ja toitu näeme,” räägib Rimi toitumisnõustaja ja toitumisterapeut Katri Merisalu.