Üleni ürdised kastmed ja määrded. Kaheksa lahedat ideed maitsetaimede kasutamiseks

Esimesed tärkajad, mis just noorelt kõige mahlasemad, on karu- ja murulauk. Juba saab peenralt napsata ka peterselli ja fenkolit ning suurema soojaga hakkavad end hästi tundma ka kõik mündid. Need maitsetaimed on enim levinud: kes kasutab neid salatites, kes supi sees. Kuid kasutusvõimalusi on muidugi hoopis rohkem. Lase end üllatada mitmesuguste ürdikastmetega, mida saad serveerida nii leivamäärdena kui ka põhiroa juurde.