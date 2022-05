KUULA SAADET | Vala välja! #74: Ma käisin Ukrainas veini toomas

Pikemalt saab meie kolme seiklusest Transkarpaatias kuulda juba joogisaatest, kuid lugeda ka ajakirjade Gurmaan ja Staatus uutest numbritest. Kuid olulisem on neid veine ise maitsta: kas olete kunagi proovinud Ukraina Pinotage’i või põnevat Rieslingu ja Chardonnay’ segusid, mille tootjaks on Ukraina kuulsaim tennisist Sergei Stakhovski.

Või kas teadsite, et Odessa lähistel kattis viis aastat tagasi väätide külge jäänud marju botrytis ja pudelisse sai ülimõnus väärishallitusega Chardonnay? Ja et kõik Stakhovski Winery veinid küpsevad Bordeaux’st toodud vaatides? Või seda, et nendesse veiniaedadesse Odessa külje all langesid sõja alguses ka pommid? Raskustest hoolimata küntakse veinipõldu edasi.

Nägime kohapeal, kui kirglikult inimesed oma veinidest räägivad, kui suure armastusega veiniga seonduvat edasi arendavad. Tulemused on mõnusad ja kinnitavad, et Ukraina on tõsiseltvõetav veinimaa. Veinid iseloomustavad piirkonda suurepäraselt. Et teada saada, mida see tähendab, tuleb veine maitsta. Kohalikud väiketootjad ei plaaninud veine väljaspool Ukrainat müüa ehk siis hetkel on unikaalne võimalus saada ette pilt, mida tavaolukorras pole võimalik saada.