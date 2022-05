Kuidas lihtsate nippidega kümme aastat noorem välja näha?

Kevadhooajal on kurk üks paremaid organismipuhastajaid ning ka need, kes soovivad kaalu langetada, võivad kurki süüa nii palju, kui isu on.

Maasikad on tõeline C-vitamiini pomm – juba 200 grammi neid maitsvaid marju tagab inimese päevase C-vitamiini vajaduse, mis on vajalik ka selleks, et raud organismis omastuks. Samuti aitab C-vitamiin ennetada stressi ja kevadväsimust, lisab näole jumet ning aitab ennetada väsinud ja tumedaid silmaaluseid.

Maasikates sisalduvad kasulikud toitained aitavad tugevdada immuunsüsteemi ning hoida ära põletikke, need on kasulikud südamele, ajule, närvisüsteemile ja silmadele. Maasikate söömine mõjub hästi ka nahale ja juustele. Samuti sobivad need hästi kaalulangetajate menüüsse.

Möödas on ajad, kus esimesi maasikaid tuli oodata vähemalt jaanipäevani. Maxima klient saab imeliselt kasulikud ja maitsvad marjad kätte kohe, kui need Kreekas ja Hispaanias valmivad.

Kurgilõigud silmadel kaotavad näost väsimuse jäljed, samuti on värske kurk suurepärane näonaha puhastaja.

Värvilised puu- ja köögiviljad

Kõik toitumisspetsialistid on ühel nõul selles, et toiduvalik võiks olla värviline. Seda reeglit on lihtne järgida, kui menüü sisaldab erinevaid puu- ja köögivilju.

Maxima puu- ja köögiviljaletid on praegu värvilised nagu rõõmsa kunstniku palett – leidub punast, kollast, oranži ja rohelist!

Tervisliku toitumise sõber võiks teada, et kollased ja oranžid, aga ka mõned rohelised puu- ja köögiviljad ning marjad on suurepärased A-vitamiini allikad. Just see vitamiin vastutab rakkude arengu ja uuenemise eest, samuti aitab toetada silmi ja nägemist. Tänapäevasel ekraanide-ajastul on see eriti oluline.

Seega, kes soovib säravat nahka ja erksat pilku, tõstku ostukorvi porgandeid, lehtkapsast, spinatit, kõrvitsat, brokolit, lehtsalatit, paprikat, apelsine, papaiasid ning hurmaad ja ka maguskartuleid ehk bataate.

Üheks nooruslikkuse tagajaks on E-vitamiin, mida saame heldelt näiteks avokaadodest, spinatist, porgandist, päevalilleõlist ja -seemnetest, pähklitest ja täisteratoodetest – kõik need on Maxima toiduvalikust kiiresti leitavad.

Lisaks sellele, et E-vitamiin paneb naha ja silmad särama, mõjutab see organismi nooruse ja tervislikkuse suunas veel mitmel viisil: toetab südant ja immuunsüsteemi, samuti on see abiks kiire mõtlemise ja hea mälu kestmiseks.

Kui aga rääkida välispidisest ilust, siis osa maitsvast avokaadost võiks samuti ohverdada ilu altarile ning sellega nägu ja juukseid toitev mask teha.

Maxima on tervisliku toituja sõber

Maxima kauplused on ilulembeliste inimeste suured lemmikud – valik on suur ja igal aastaajal häid ostusid võimaldav. Eriti tähtis on, et Maxima kauplustesse jõuavad värsked puu- ja köögiviljad nii kodumaistelt tootjatelt kui ka kaugetest maadest just siis, kui nad on kõige maitsvamad, mahlakamad ning kasulikest ainetest tulvil.

Nii et – kes soovib teha kevadist eksperimenti, kuidas kevadväsimus mõne päevaga seljataha jätta ning kümme aastat nooremana ja naeratades ringi liikuda, seab esmalt sammud lähimasse Maximasse!

Selleks et kõik tervislikud ja ilu toetavad ostud saaks tehtud rahakotisõbralikult, tasub tutvuda Maxima kliendilehega , et osta endale sobivaid tooteid ikka soodushindadega. Maxima kauplused asuvad üle Eesti .