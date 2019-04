T1 Mall of Tallinna toob nädalaks kokku parimad kokad, baarmenid ja maitsed

Kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinna restoraniala Taste of Tallinn käivitab 20. aprillil eriprojekti “Reis ümber taldriku”, mille raames tuuakse kohalikele gurmaanidele korraga kätte nii kodu- kui välismaa tippkokad, avatakse üheks nädalaks 7 uut restorani ja 7 uut baari ning pakutakse parimaid magustoite.

Taste of Tallinn, mis ühendab unikaalseks söögikohtade kogumiks T1 Mall of Tallinna kõik 32 erinevat restorani, alustab oma sõprade ja külastajate rõõmustamist kulinaarsete eriprojektidega. “Reis ümber taldriku” on neist esimene, mis 20.-26. aprillil toob värsked maitsed ja palju erikülalisi mitmetesse TOT söögikohtadesse.

Taste of Tallinn Foto: Agenda PR

T1 Mall of Tallinna juht ja keskuse arendaja Pro Kapital Grupi juhatuse liige Allan Remmelkoor: “Kogu meie keskuse eesmärk on olla uute ideede ja trendide maaletooja nii kaubanduses kui meelelahutuses. Euroopas ainulaadne vaateratas on avatud. Nüüd alustame ürituste seeriaga, millega tahame olla uute ja erinevate maade toidutrendide tutvustaja ja “Reis ümber taldriku” on ürituste seeria väärikas avalöök.”

Kõige rahvusvahelisem ja eksklusiivsem programm ootab külalisi restoranis PELM, kus iga päeva terve nädala jooksul pakuvad oma parimaid maitseelamusi Peterburi ja Tallinna parimate restoranide tippkokad.

⁃ 20. aprillil kl 14-17 pakub oma erimenüüd kogu Peterburi kõige paremaks restoraniks tunnistatud Bourgeois Bohemians ehk BoBo peakokk ja üks omanik Artjom Grebenštšikov, kes pakub lihtsaid ja puhtaid maitseid väga isikupärases võtmes.

⁃ 21. aprillil kl 14-17 kaaperdab Pelmi köögi Eestist pärit ja siingi tuntud kokk Andrei Šmakov, kes viimastel aastatel on Venemaa restoranimaailma tippu viinud Moskva legendaarse hotelli Metropol restorani Savva. Šmakov kasutab toidu valmistamisel rohkelt erinevaid ja kõige uuemaid tehnikaid, mille tulemuseks on viimase detailini viimistletud ja peenemaitselised road.

⁃ 22. aprillil kl 14-17 astub külaliste ette Roman Redman, kes on üks Peterburi parimaid lihaspetsialiste selle Neeva äärse linna kuulsast restoranist Meateria Chuck. Tegemist on robustselt efektse restoraniga, kus peetakse lugu lihast ja kõigest, mis erinevate lõigete maitseomadused kõige paremini esile toob.

⁃ 23. aprillil kl 17-20 saab nautida hõrgutisi, mida valmistab Tallinna gastrobaari TarTar peakokk Dmitri Žuk, kelle käe all valmivad fantaasiarikkalt lihtsad ja värsked tartarid erinevatest toorainetest.

Taste of Tallinn Foto: Agenda PR

⁃ 24. aprillil kl 17-20 näitab oma parimaid oskuseid Dmitri Haljukov Tallinna restoranist Cru. Dmitri oskab otsida ja leida kohalikke tooraineid, mida teised restoranid kasutavad vähem või üldse ei kasuta. Ta pakub fantaasiaküllaseid roogasid, millede nimed on sageli humoorikad. Ja ta kasutab toorained alati maksimaalselt ära. Kõige selle tulemusena Cru road eristuvad teistes restoranides pakutavast.

⁃ 25. aprillil kl 17-20 on kohal Tallinna kõige uuema restorani Jahu peakokk Vadim Pärn, kelle eestvedamisel pakutakse Balti Jaama Turu kõrval ennekõike isetehtud pastaroogasid ning toitu, mis on valmistatud kuu faasidest lähtuvalt.

⁃ 26. aprillil kl 17-20 lõpetab eriprogrammi Pelmis Pavel Gurjanov, kelle autorirestoran Söe tegutseb Tallinna vanalinnas Kolme Õe Hotellis. Sellel peakokal on selgelt omanäoline toiduvalmistamise viis. Rohkete erinevate tehnikatega valmistatud road on alati maitseküllased ning efektselt serveeritud. Restorani hinna ja kvaliteedi suhe on Tallinna gurmeerestoranide seas üks parimaid.

Kõige magusamad maitsed ootavad külalisi 20. aprillil kohvik Pavlova ümber. Kell 14-20 on seal “Dansukker Desserts&Bubbles Lounge”, mis hõlmab endas Eesti kõige paremaid magustoite, taskukohaste hindadega šampanjat, head muusikat, magusaid pakkumisi ja toredaid elamusi. Festivalil on mõeldud ka kõige väiksemate peale, et vanemad saaksid kooki süüa ja šampust juua.

Taste of Tallinn Foto: Agenda PR

Oma parimaid hõrgutisi pakuvad tegijad Heidi Parki Kondiitrist, kondiitristuudiost Lushama ja kohvikust Pavlova, mis tõelistele Tallinna maiasmokkadele pikka tutvustamist ei vaja. Šampanjat pakuvad koogi kõrvale Chocolate & Champagne, kes toob Prantsusmaal Champagne piirkonnas valmistatud šampanja Eestisse kätte mõistliku hinnaga. Lisaks toimub minifestivali raames Raamatukodu raamatupoes tuntud kokaraamatute autori Lia Virkuse järjekordse teose “Eesti Naise kokaraamat” esitlus.

Kõige ägedamad joogid serveeritakse nädala jooksul aga T1 Katusebaarist, kuhu nädalaks ajaks kolivad lisaks seitse Tallinna ja Peterburi nimekat baari koos rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud baarmenidega. See on mõeldud ennekõike kokteiligurmaanidele, aga ka kõikidele teistele TOT restoranide külalistele, kes soovivad pärast õhtusööki või pikka tööpäeva nautida erilisi maitseid koos miljonivaatega Tallinna linnale.

Taste of Tallinn Foto: Agenda PR

Just T1 Katusebaarist toimub 20. aprillil TOT nädala “Reis ümber taldriku” avapidu, kui külalistele segab kokteile maailma TOP 50-ne hulka kuuluva Peterburi baari “El Copitase” peabaarmen Artjom Peruk. Samuti tuntud Peterburi baarist “Poltory Komnaty” on pärit Vladimir Nikolaev, kelle võlujoogid tõmbavad “Reis ümber taldriku” eriprojekti otsad kokku nädal hiljem, 26. aprillil. Vahepealsetel päevadel võõrustavad katusebaari külalisi baarmenid sellistest tuntud ja tunnustatud Tallinna ja Tartu lokaalidest nagu:

⁃ 21. aprill kl 18-21 Whisper Sister, Tallinn

⁃ 22. aprill kl 18-21 Kolm Tilli ja peabaarman Regeri Zoo, Tartu

⁃ 23. aprill kl 18-21 Tabac, Tallinn

⁃ 24. aprill kl 18-21 Koma, Tallinn

⁃ 25. aprill kl 18-21 Infusion Mixology, Tallinn

Portaali Eesti Maitsed ning restoranigiidi White Guide kirjastaja Baltimaades Aivar Hanson: “Peterburi on viimase paari aastaga oma toidupakkumise poolest kohati muutunud rohkem põhjamaiseks kui on Põhjamaad ise. Varem domineerisid kalli sisekujundusega restoranid, millised pakkusid hinnalisi toitusid peamiselt välismaistest kallitest toorainetest. Menüüd olid ülipikad. Üks restoran pakkus korraga mitme erineva maa kööki. Kuigi kõik oli kallihinnaline, ei olnud restoranikogemus suurem asi. Restoranides käidi rohkem ennast näitamas kui söömas.

Taste of Tallinn Foto: Agenda PR

Siis tuli julge uus põlvkond, mis muutis restoranid valdavalt avatud köögiga asutusteks, kus kokad suhtlevad inimestega toitu tehes ning au sees on kohalikud ja põhjamaised toorained. Venemaa põhjala ulatub Murmanskist Kamtšatkani ning pakub erakordselt laia toorainete valikut karulihast kamtšatka krabini, taimse tooraine rikkusest rääkimata.

Neli aastaaega on Põhjala looduse suurim rikkus. Parimate oskustega toidu tegemine värskest kohalikust toorainest on põhimõte, mis ühendab häid restorane ja häid kokkasid üle riigipiiride. Nädal aega on seitsme niisuguse restorani toidud Pelmi menüüs.”