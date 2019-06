Linna TOP 5 suveterrassi

Kui sina oled üks nendest inimestest, kes eelistab kuuma suvise tööpäeva lõppedes karastava joogi kõrval sõpradega lõbusalt aega veeta, siis loe edasi. Samuti jätka lugemist, kui kuulud nende hulka, kes tunnevad, et mõned tööasjad kohe sujuvad paremini värskes õhus maitsva toidu kõrval. Ja kindlasti on see artikkel sulle, kui hindad rahu ning meeldivat atmosfääri koos hea teenindusega. Ehk millised on need viis suveterassi Tallinnas, mida tuleks selle suve jooksul kindlasti külastada?

Kohvik Komeet tuntud headuses



Pole teist sellise vaatega kohvikut, nagu on seda Komeedi terrass, otse Tallinna südames Solarise Keskuse katusel. Siit avanev pilt vanalinnale on täiesti ainulaadne ja kogemus omaette.

Kohvik Komeet on tegutsenud pea kümme aastat ja särab kohvikutemaastikul endise eredusega. Asi, mis kohvikut külastades silma jääb, on see, kui mitmekesine on läbilõige kohviku klientidest. Siin näeb nii lastega peresid, noorte seltskondi, töiseid ärikohtumisi kui ka noori armunuid. Tundub, et siin on tõesti midagi igale eale ja maitsele.

Koha populaarsuse taga peitub vaba ja sundimatu atmosfäär. Komeeti tulekut ei peagi pikalt ette planeerima. Kohvik ja katuseala on mõlemad suured ja mahutavad palju inimesi.

Toit, mida kohvik pakub, on tervislik ja maitsev, menüü on hästi läbimõeldud ja sobib ka allergikutele ja nendele, kes üht või teist süüa ei saa. Kokad tulevad meeleldi klientidele vastu ja arvestavad erisoovidega. Maiasmokkadele on kohvik teada-tuntud oma erinevate kookide ja kondiitritoodete poolest. Neid kõiki on võimalik nii kaasa osta, kui ka e-poe vahendusel mugavalt tellida, olgu tegu lõpetamise, sünnipäeva või pulmapoega.

Suvi Komeedi katuseterrassil tõotab tulla väga põnev: värskendavad kokteilid, rohkelt üritusi, peod DJ või muu meelelahutusega. Täpsemalt hoia end toimuvaga kursis Komeedi Facebooki lehe kaudu.

Kohtume katusel!

Vaata lisaks siit

Carmen Café terrassi on raske mitte märgata

Carmen Cafe terrass, kaasaegse ja ainulaadse arhitektuuriga Rotermanni kvartali südames, on suurepärane koht, kus saab aja maha võtta ja lihtsalt nautida!

Nautida täiuslikkuseni viimistletud kohvi, imemaitsvaid koogikesi, kergeid soolaseid ampse, aga ka heledates toonides interjööri hubasust, päikesepaistet terve päeva vältel ning Rotermanni rahulikku õhkkonda. See suurepärane kooslus võib tekitada tunde, et viibid mõnes vaikses äärelinnas, kuid tegelikult oled täpselt Tallinna südames, kümne minuti kaugusel vanalinnast.

Kui päike juhtub olema kõrvetav või vastupidi, tibab vihma, on mõnus olemine tagatud Itaalia disainerite poolt loodud stiilsete varjualustega. Kirsina tordil mõjub terrassi ümbritsev kergetes roosakas-valgetes toonides kaunis lillemeri.

Sumedatel suveõhtutel, kui ilm on nii hea, et patt oleks terrassi kell 19:00 sulgeda, saab kohvikust lounge. Siis saab terrassil lisaks jahutavatele kokteilidele nautida DJ poolt mängitavaid mõnusaid rütme.

Seega, kui soovid oma päeva rikastada kõige sellega, mis Carmen Cafél ja Rotermanni kvartalil Sulle pakkuda on, siis tead, kuhu tulla - oled alati oodatud!

Lisainfot leiad kodulehelt.

Restoran Härg – lihasööjate paradiis

Maakri Kvartali Tornimäe poolses tiivas asub restoran Härg, mille sisehoovi terrass on mõnusaks oaasiks keset südalinna, justkui New York City keset Tallinnat.

Restorani Härg terass mahutab igapäevaselt 50 inimest, kuid koht on avatud ka suuremate pidude broneerimiseks. Terassil ja sisehoovis on peetud ka pidusid kus osalenud enam kui 300 külalist. Restoranis Härg saab korraldada ka suuri firmapidusid, koosolekuid ja muid olemisi.

Restoranide Härg ja Pull loojateks ning omanikeks on tuntud grillmeistrid Enn Tobreluts, Hanno Kuul ja Andres Tuule, kes asutasid restorani Pull 2016. aastal ja restorani Härg 2018. aastal.

Restoranid Pull ja Härg pakuvad parima kvaliteediga steike, madalal kuumusel küpsetatud liha, hõrgutavaid grillroogasid ja sinna juurde tervislikke salateid, värskelt pressitud mahlasid ja smuutisid. Loomulikult on tähtsal kohal parimad veinid ja muud joogid, restorani Härg veinikaart on sealjuures eriti lai. Enamus veine on saadaval nii pudeli kui klaasi kaupa, paljud neist Coravin-meetodil. Alates sellest suvest on restoranis Härg ka ainulaadne džinnimenüü, saadaval on üle 40-ne džinni ja parimad signatuurikokteilid.

Pull ja Härg kasutavad toitude valmistamisel ainult väga kvaliteetset toorainet maailma parimatelt farmidelt. Suur rõhk on elaval tulel – paljud road grillitakse otse süte kohal ja mõni ka süte sees. Restoranide üks firmaroogadest on Enn Tobrelutsu kuulus süte sees küpsetatud steik (dirty steak). Lisaks suurepärasele köögile ja parimale toidule loovad restoranis suurepärase meeleolu ka õdus miljöö, hea muusika ja tõeliselt stiilne kaasaegne interjöör ajaloolises hoones.

Restorani Härg kohta leiad lisainfot kodulehelt.

Jahu resto on esimene biodünaamiline restoran Eestis

Jahu Resto on ilmselt nii Eestis, kui ka üldse maailmas esimene restoran, kus toit ja jook valitase sõltuvalt kuufaasist. Resto pidajad nimetavad kohta esimeseks biodünaamiliseks restoraniks.

Jahu Resto on see koht, kuhu tulla sõpradega aega veetma, et nautida koos biodünaamilist või vulkaanilist veini ja süüa maitsvat käsitööpastat. Resto sobib hästi ka ärijuttude pidamiseks, aga ka kiireks lõunaks. Söögikoht asub Balti Jaama kõrval, aadressil Kopli 3.

See on koht, kus pööratakse tähelepanu planeedi resursi mõistlikule kasutamisele ja igal esmaspäeval pakutakse oma kruusiga tulijatele tasuta kohvi, mis tehtud värskelt röstitud ubadest. Köögis kasutatakse võimalikult vähe plastikut ja tooraine valitakse maksimaalselt kvaliteetne.

Suvi tuleb siin ilus, soe ja eriti maitsev! Ainuüksi traditsiooniline cannoli ricotta torn, mis on itaalia vanaema retsepti järgi tehtud, annab põhjust siia tulla. Käsitööpasta on siin imeline.

Suvel korraldatakse palju üritusi. Lisaks muudele suveks plaanitud pidudele saab läbi suve neljapäevast-laupäevani nautida elavat muusikat.

Lisaks tavapäraste söökide ja jookide nautimisele pakub peakokk ka erimenüüd, mida hoitakse kuu liikumisega kooskõlas. Et erimenüü nõuab suuremat eeltööd, tuleb see ette broneerida.

Jälgi Jahu Resto tegemisi Facebookist.

Park'la pakub enneolematut meelelahutust katusel

Viru Keskuse katuseterrassil asuvas meelelahutuskeskuses Park'la pakutavad elamused teritavad täpsust ja vaimu. Erinevad atraktsioonid ja seltskondlik tegevus pakub uut moodi meelelahutust ja palju positiivseid emotsioone.

Üks kõige unikaalsem atraktsioon on pesapalli simulatsioon, mis on hetkel ainus Eestis. Sellel saab harjutada pesapalli mängimist ning on võimalus täpsuslöökides ennast proovile panna. Lisaks on keskuses erinevad jalgpalli mängud, millest üks on sarnane lauajalgpallile. Teine jalgpalli mäng meenutab noolemängu, kus hiigelsuure sihtmärgi külge tuleb jalgpalle kinni lüüa. Lisaks on siin korvpallimäng 4 RITTA, suvine kurling ning Golf 4 Ritta. Tegemist on väga uute ning unikaalsete mängudega, mida enamus inimesi seni ilmselt näinudki ei ole. Tulge uudistama ja mängima, see on meelelahutuste meelelahutus.

Mängude vaheajal saate kohvikust tellida värskendavaid jooke, maitsvaid burgereid, kooke ning Lumi käsitööjäätist.

Park'la on eriline koht ka sünnipäevade pidamiseks ja muude sündmuste tähistamiseks. Tule üksi, sõpradega või kogu perega! Viru Keskuse 4. korruse katuseterrassil oodatakse teid teisipäevast pühapäevani. Huvi korral kirjutage parklatallinn@gmail.com . Lisainfo www.facebook.com/PARKlatallinn või instagrammis @parkla_tallinn.

Rohkem infot Facebookist .