VIDEO | Kuidas grillida maailma parimat pitsat?

Grillimiseks peetakse ikka liha või juurviljade kuumade süte kohal valmistamist. Kamado Joe imeliste keraamiliste ahjudega on aga võimalik küpsetada valmis ka krõbeda ääre ja suus sulava kattega klassikalisi Itaalia pitsasid. Söögihuvilised lapsed panid käed külge ja tõestasid, et pitsa küpsetamisega saab hakkama ka kõige noorem kokk.

Selleks et üks imeline pitsa sünniks, on vaja valmis sõtkuda elastne pitsataigen, püreestada ja maitsestada imeline tomatikaste ning seejärel mõelda välja, mis maitsetega pitsa kokku panna. Ning siis tõsta see ainulaadne pitsa kuumaks köetud naturaalse kuumusega pitsaahju valmima. Vaid mõni minut ja itaaliapärane nauding on laual!

Alati võib maitsestusega minna hea singi – prosciutto – või salaami teed, samas ei ole midagi viga ka tavalisel tomatikastme ja juustuga pitsal ehk Margherital. Ka taimsed pitsakattevalikud on maitsvad, kui panna pitsale need juurviljad, mis omavahel sobivad.

Lapsed näitavad ette ja teie tehke kodudes järele! Suvi on pitsa aeg!

Kamado Joe pitsaretseptid Kerge ja krõbeda äärega pitsatainas



KOOSTISOSAD

1 tass leiget vett

1/4 tassi oliiviõli

1 tl suhkrut

2 1/4 tl kuivpärmi (u 1 pakend)

3 tassi jahu (võimaluse korral pitsajahu, tüüp 00)

1/2 tl soola



VALMISTAMINE

Lisage suurde kaussi vesi, õli ja suhkur. Piserdage selle segu peale pärm ja laske seista umbes 5 minutit.

Vahepeal segage teises kausis jahu ja sool, lisage järk-järgult pärmisegule.

Vajaduse korral lisage juurde pisut jahu või vett. Sõtkuge tainast kuni see on elastne (u minut).

Asetage tainas kaussi (alla pange natuke jahu), pihustage peale pisut oliiviõli, katke toidukilega ja laske seista u 1 tund.

Pärast kerkimist sõtkuge vähese jahuga kaetud pinnal tainas korra läbi ja jagage 2–6 portsjoniks.

Kuidas valmistada tomatikastet? Tomatikaste



KOOSTISOSAD

2 mahlast tomatit

200 g purustatud tomateid

2 spl tomatipastat

1–2 küüslauguküünt

1 peotäis basiilikut

4–5 spl oliivõli



VALMISTAMINE

Lisage koostisosad blenderisse ja mikserdage ühtlaseks seguks.



KÜPSETAMINE

Kuumutage grill 300–350 kraadini, asetage pitsakivi ahju.

Vormige pitsapõhjad, piserdage põhjale ja äärtele väga väheses koguses oliiviõli, määrige keskmisele osale (kindlasti mitte äärtele) valmistatud tomatikaste ja asetage peale soovitud komponendid.

Tõstke pitsa pitsalabida abiga grilli ja laske küpseda u 7–10 minutit.

