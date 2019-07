Väiketootjate võidukäik jätkub: Õllenaut rajab uue kaasaegse pruulikoja

Viimastel aastatel on käsitööõlled teadlikuma tarbijaskonna seas üha enam populaarsust kogunud ning nüüd on üks esimestest väikepruulikodadest Õllenaut rajamas uut automatiseeritud tehast.

Tootmisvõimekuse kasvatamise eesmärgiks on kvaliteetõlle viimine massidesse, lisaks võimaldab uus tehnoloogia toota ka alkoholivaba õlle, mille järele on tootja sõnul turul üha suurem nõudlus.

„Tänavu investeerime uude õlletehasesse koos automatiseeritud tehnoloogiaga, mis ühest küljest võimaldab meil senisest paremini pakkuda oma püsisortimenti, kuid samas hakata tootma ka alkoholivaba õlut, kalja ja limonaade, mis on tarbijate seas üha populaarsemad. Ühtlasi maandab uuenenud tootmisahel ja suurem tootmisvõimekus riske, mida toovad endaga pidevad poliitilised tõmbetuuled õlleturul,“ selgitab Õllenaudi asutaja ja juht Urmas Roots.

Väiketootja sõnul on tarbija nõudlus käsitööõlle järele kasvanud viimastel aastatel nõnda jõudsalt, et Õllenaudi tooteid ei saa pidada enam nišitoodeteks. „Eks ka oma uue tehasega soovime jätkata õllekultuuri edendamist, kus fookuses pole enam kvantiteet vaid pigem kvaliteet ning teadlik tarbimine,“ selgitas Roots.

Sealjuures oleks Rootsi sõnul ekslik arvata, et maht tuleb tingimata kvaliteedi arvelt. „Esmatähtsad on muidugi vilunud pruulmeister ja tooraine, kuid moodsam tehnoloogia võimaldab veelgi tõsta meie toodete kvaliteeti ja maitseomadusi,“ selgitas Roots.

Uus tootmisüksus võimaldab senisest tõhusamalt teenindada ka eksporditurge – Õllenaudi toodangut müüakse muuhulgas ka Soomes, Hollandis ja Leedus ning tootja prognoosib järgmiseks aastaks 2,5 kordset müügikasvu, peamiselt just eksporditurgudel.

Vaatamata sellele, et laienemisplaanid on juba töös ning põhiinvestorid leitud, otsustas Õllenaut Fundwise platvormil käivitada ühisrahastuskampaania „Mahult Maitsele“. Kampaania eesmärgiks on siduda Õllenaudiga väikeinvestoreid ja kasvatada seeläbi kogukonda. Fundwise’i kaudu loodab Õllenaut koguda vähemalt 309 998 eurot.

Vaata ja osale Õllenaudi kampaanias Fundwise platvormil!