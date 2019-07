Pardamenüü ümbersünd: maailma maitsed airBalticu pardal

Baltikumi suurim lennufirma airBaltic hakkas suve algusest pakkuma oma kõikidel lendudel täiesti uut ja laia valikuga pardamenüüd, mis on inspiratsiooni saanud kõikide lennufirma sihtkohtade toidukultuurist. Seega on võimalik lennureisil nautida nii värsket kala Skandinaaviast kui ka pastat Itaaliast. Ambitsioonidest räägib seegi, et menüüs on ka Hiina gastronoomia parimaid palasid.

Uus menüü võimaldab kõikidel airBalticu reisijatel tellida endale toit lennureisiks ette, teha seda mugavalt lennufirma kodulehel ja valida meeldiv toit 18 erineva võimaliku eine seast. Uus menüü ei ole kahjuks kättesaadav airBalticu lennukite äriklassides, kus serveeritakse aga kõrgel tasemel eined nagu alati – valida saab kahe ettemääratud roa vahel. Alati saab teha ka äriklassi lennueelse lisatellimuse toidule.

airBalticu uus menüü keskendub otseselt maailma maitsetele ehk siis oma eelistustele vastavalt saab lennul Pariisi nautida hoopis imelist pastat või nuudleid, lennul Vilniusse aga head grill-liha või kinoaga peedisalatit. Kui kaasas on lapsed, on võimalik tellida neile eraldi eriroog, menüüs on ka gluetiinivabade ja taimetoitude valik. Samuti saab pardal nautida koššereinet.

“Me jätkuvalt arendame oma Eesti klientidele pakutavat teenust. Käesoleval aastal käivitame neli uut otselendu Eesti pealinnast, mida teenindavad airBaltic’u uued lennukid. Meie toidu ettetellimise süsteem on saavutanud reisijate seas populaarsuse ning me loodame teenuse soojale vastuvõtule ka Eestis," mainib airBaltic lennuteenuste juht Zane Pabērza.

Menüüs pakutavad toidud saab tellida kas koos apelsinimahla või veiniga. airBalticu uus menüü on väga hea viis, kuidas end lennu ajal kosutada, nautida mõnusat einet ning olla sihtkohas maandudes valmis tegudeks.

Kinoasalati praetud punapeedi, feta ja basiilikukastmega. AirBaltic

Räägitakse, et lennukitoit pole suurem asi ... Laske meil tõestada, et see ei pea paika!

Kõik airBalticu toidud valmistab maailma üks suurim lennukitoidutootja LSG Grupp. Kõik toidud, mis airBalticu pardale jõuavad, võetakse kaasa lähtelennujaamast, kus toidud on värskelt lennufirma tellimuse järgi valmistatud. Toidud on tervislikud ja maitsestatud võimalikult naturaalselt.

Uue menüü kootamisel arvestati sellega, et oleks võimalik tellida väga laia valikut maitsvaid eineid maailma eri paigust. Menüüs ei ole mindud seda teed, et pakutaks vaid Läti toite või tehtaks koostööd mõne kuulsa kohaliku peakokaga signatuurmenüü koostamiseks. Idee on pakkuda igale airBalticu kliendile neile kõige südamelähedasemaid maitseid.

Kui rääkida nendest 18 lennukites pakutavast toidust, siis kui mainida ära vaid mõned, saab lennule kaaslaseks tellida näiteks:

lätipärase kana praekartulitega,

grillitud seafilee praekartulitega,

teriyaki-kastmes sooja või sinepikastmes külma lõhe;

aasiapärase praetud veisefilee või kana magushapus kastmes,

tomatibulguri oliivi-paprikakastme, aurutatud spargli ja fetaga,

juustuomleti koduste praekartulite ja köögiviljadega,

kinoasalati praetud punapeedi, feta ja basiilikukastmega,

pannkoogid punase kaaviari ja kergelt soolatud lõhega.



Loomulikult ei puudu sellest pardamenüü valikust ka magustoidud, nagu kreemine juustukook, pannkoogid moosiga või harukordselt maitsvad makroonid. Paljud toidud tulevad koos eelroaga, mis muudab konkreetse eine toekaks lõunaks või õhtusöögiks. Kergemaks snäkiks saab tellida prantsusepärase pika saiaga võileiva või salati.

Teriyaki-kastmes soe lõhefilee. AirBaltic

Toitude hinnad uues airBalticu pardamenüüs jäävad enamasti 9 euro ja 99 sendi juurde, kui valida toit apelsinimahlaga. Veinivalik toidu juurde kergitab hinda paari euro võrra. Samas on menüüs ka kallimaid valikuid, kuid siis on tegu einega, mille puhul saadab pearooga ka maitsev eelroog.

Toit on alati olnud eduka ja mugava lennureisi osa, nüüd on võimalik ka airBalticu pardal einestada nagu mõnes maailma tipprestoranis.

Telli toit airBalticu kodulehelt: www.airbaltic.com/et/menuude-pakkumisi

NB! Lennukieine saab ette tellida. Tutvuge meie lennukieinetega ja lisage eine broneeringule airBalticu piletikontori või kõnekeskuse kaudu vähemalt 24 tundi enne Riiast, Tallinnast või Vilniusest väljuva ja Tallinnasse, Riiga või Vilniusesse saabuva lennu väljalendu.