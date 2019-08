Maitseelamus otse merekaldal. Kuhu selleks minna?

Suviti käib restoranikülaliste seas kibe võitlus terrassikohtade pärast, sest kes ikka sooviks ilusate ilmadega siseruumis einestada. Leida aga heal tasemel restoran, kust avaneb vaade otse merele, näib olevat omaette missioon. Teeme selle raske katsumuse teile pisut lihtsamaks ja tutvustame restorani, kus on garanteeritud nii head maitsed, õdus atmosfäär kui ka unustamatud vaated. Ideaalne koht, kus Eesti lühikesest, peagi lõppevast suvest viimast võtta. Üllatusi ja imelisi vaateid jagub aga ka sügistalviseks hooajaks.

Selleks rannakohvikuks on Café Velvet, mis asub Tallinna kesklinnast kümneminutilise autosõidu kaugusel Pirital. Pirita kujunes pealinna eliidi puhkepaigaks juba XX sajandi alguses. Värske mereõhk, männimets ja liivarand aitasid külalistel end kiirest elutempost ja töistest askeldustest välja lülitada. Nii oli asjade loomulik käik, et 1929. aastal avati otse mere ääres moodne supelhoone, kus muu hulgas avas uksed ka kohvik. „Suviti mängis nädalavahetustel elav muusika, kelnerid jõudsid hädavaevu roogi lauda tuua, joogid voolasid jõena ...” kirjeldavad rannakohviku pidajad praeguse kohviku eelkäijat saatnud menu. Café Velvet avas seal uksed 2007. aastal, pärast pikalt kestnud rekonstrueerimistöid.

„Tallinnas pole just palju kohti, kus saab korraga nautida merevaadet, kordumatut linnasiluetti ja sušit,” nimetavad rannarestorani pidajad põhjusi, miks just nende terrassile suve ja varasügist nautima tulla, ja võtavad siis tabavalt kokku, et koht on mõeldud elu nautimiseks meeldivate inimeste, peadpööritavate jookide ja peenemaitseliste roogade seltsis. Kusjuures menüü on väga rikkalik ja arvestab kõigi soovidega. „Meie juures saab endale hea toidu nii taimetoitlane, lihaarmastaja kui ka sušifanaatik,” on restoranipidajad kindlad, et olgu seltskond kuitahes suur – iga inimene leiab menüüst midagi oma maitsele.

Kohalikud maitsed au sees

Café Velvet peab lugu kohalikust toorainest, mistõttu on kõik lihatooted menüüs kohalikku päritolu. „Selle kevade hitiks olid haugikotletid, mis valmistatud Eestis püütud kalast,” toob restoraniomanik esile, lubades, et klientide suured lemmikud tulevad septembrist kindlasti menüüsse tagasi. Vaatamata sellele, et menüü on alati hooajaliste muutuste tuules ja külalisi proovitakse pidevalt millegi uuega üllatada, on kohalikud maitsed ja tooraine kvaliteet midagi, mille arvelt allahindlusi ei tehta. „Lapsepõlvest pärit maitsed on kõige tähtsamad,” põhjendab restoranipidaja.

See ei tähenda, et menüü üldse kodumaast kaugemale ei vaataks. Vastupidi. Juba 2007. aastast valmistatakse restoranis sušit, mille rikkalik valik võtab silme ees kirjuks ka suurematel sušisõpradel.

Huvitav magustoidumenüü kutsub maiasmokki ikka ja jälle tagasi

Üks, mis kliente ikka ja jälle tagasi meelitab, on restorani magustoidumenüü. Ikooni staatuses on maja nime kandev magustoit – makroon Velvet marjade ja Baieri kreemiga –, mis teeb kõigile teistele makroonidele silmad ette mitte ainult oma suuruse (makroon on lausa 8 cm lai), vaid ka kordumatu maitseelamuse poolest.

Teine eriline magustoit on mille-feuille, mis on magustoidumenüüs triumfeerinud koguni 12 aastat. „See on nagu kodune Napoleoni kook, mida vanaema lapsepõlves ikka tegi,” püüab restoranipidaja maitseid sõnadega edasi anda. Pikemad kirjeldused oleksid juba üleliigsed, sest rannarestorani omaniku sõnutsi on koogist saadud maitseelamus miski, mida peab tulema ise kogema: „Inimesed, kes on seda üks kord proovinud, tulevad veel ja veel maiustama.”

Imelised vaated köidavad meeli aasta ringi

Olgugi et rannahooajal on restorani trump terrass, mis on avatud senikaua, kuni päike paistab ja mereõhk soe, on koht imetlusväärne aasta ringi. Linnasiluett ning sügistalvine tuuline ja karge meri aitavad hea kõhutäie kõrval mõtteid puhastada ka külmemal hooajal. „Iga aasta talvel on meil jõulumenüü, kus on näiteks majas tehtud astelpaju hõõgvein. Veebruaris pakume tavaliselt pannkoogimenüüd,” on restoran valmis külalisi igal hooajal millegi uuega üllatama.

E-K 12–23

N 12–00

R-L 9.30–00.00

P 9.30–23.00