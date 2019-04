Maitsvatel ahjuleibadel on kokku sulanud juust, kodujuust ja ürdid, mis annavad tulemuseks mõnusa küllusliku võileivakatte.

Parimad on sellised leivad loomulikult otse ahjust võetuna ja soojana, aga ka jahtudes on need maitsvaks ja toitvaks vahepalaks.

Vaata videot ja proovi järgi!