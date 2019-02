Joogisaate “Vala välja!” neljas lindistus toob kuulajate kõrva esmakordselt õlleteema, täpsemalt käsitööõlleteema. Kindlasti ei jää see viimaseks korraks, kuid fakti, et Eestis on täna üle pooleseaja pruulikoja umbes tuhande õllega, tuleb esile tõsta. Kuid nagu ka saatest selgub, ei ole veel kõik käsitööõllede usku pööranud.

Alustame Eesti õllerevolutsiooni lahtiharutamisega tänasest päevast. Suure hurraaga alanud käsitööõllede tootmine ja turulepaiskamine sai alguse 2012. ja 2013. vahel. Sellest ajast on aga juba suur hulk õlut inimeste kurku voolanud, toimunud on tulekuid ja minekuid, uuendusi ja vanade heade tavade reinkarnatsioone.

Täna oleme seisus, kus suuremal osal tootjatest on oma tehased. Need, kellel pole, käivad teiste juures “mustlaspruule” korraldamas. Eesti esimene väikepruulija Põhjala asutas juba teise tehase. Paljud loovad tootmistele lisaks või eraldi õllelokaale ehk taproome. Miks? Ikka selleks, et õlut seinast voolata lasta, brändi reklaamida ja niisama joojal lähemal olla. Lisaks saab just nii valada klaasi ka vähe eksperimentaalsemaid jooke. Neid, mis ehk pudelisse ei passikski.

Mis asi üldse on taproom? Mis on selle koha mõte ja aura? Kellele on see mõeldud? Millal esimesed õllelokaalid tekkisid? Mida neis pakutakse ja kui palju peab õllest enne sinna minekut teadma? Kas süüa ja nalja ka saab? Uurime maad ja anname oma panuse sellesse, et hirm hipsterliku algusega joogiasutuste ees kaoks - habemikud kraanide taga on sõbralikud, õlu külm ja mõnus.

Kordame üle ka olulised numbrid: kui palju on meil pruulikodasid ja pruulijaid? Kui palju erinevat õlut “Made in Estonia” sildiga levib? Mitu taproomi Eestis on? Kes on õllesommeljee? Kes on need õlleusku pööranud inimesed olnud oma varasemas elus?

Viiendasse joogisaatesse “Vala välja!” oleme külla kutsunud kaks õlleinimest: õllepoe Uba&Humala avaja ja looja Tanel Nurmeotsa ning Põhjala pruulikoja turundustegelase Tõnis Vaheri. Neilt saamegi uurida, mis seis hetkel - anno 2019 - kohalikul õlleturul valitseb ja kuhu oleme teel.

Kirjuta meile soovituste, pakkumiste ja küsimustega aadressil vala@delfi.ee või Facebookis www.facebook.com/ValaValja/!

Kuula joogisaate “Vala välja!” neljandat saadet Delfi Tasku kanalilst: