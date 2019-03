Joogisaate “Vala välja!” kuues lindistus toob kuulajate kõrva esmakordselt alkoholivabade jookide - veinid, õlled, kokteilid - temaatika. Vesi on fookuses juba olnud, seekord vaatame otsa tuntud napsidele ja jookidele, millest kärakas eri viisidel välja on imetud.

Peamine küsimus - keerutamata ja otse - on, et mis kuradi asi on alkoholivaba džinn? Või alkoholivaba viin? Aju tõrgub jõuliselt sellist kontseptsiooni omaks võtmast - tegu oleks nagu lihavaba viineri või suhkruvaba siirupiga ... Samas on meil ka teisi jooke, mis on “alkoholivabastatud” ...

Mis näiteks eristab tegelikult alkoholivaba veini lihtsalt viinamarjamahlast ning kas alkoholivaba siider on vaid mulliga õunanektar? Korralik kaos. Alkoholivaba õlu oleks siis nagu ikkagi justkui üsna adekvaatne jook?

Kuidas saab ikkagi alkoholist alkoholi välja? Räägime need tehnoloogiad läbi. Samuti tekib küsimus, mis saab joogist välja võetud alkoholiga edasi? Mõni paneb selle uuesti müügiks pudelisse, teine ärib selle maha keemiatööstusse. Alkoholita “alkoholijoogid” on seejuures üsna kallid - samas hinnas, kui mitte kallimad. Miks nii?

Palju küsimusi, millele hakkame vastuseid otsima selleks väga sobiliku inimesega. Stuudios on kohal Eesti tippbaarmen ja miksoloogia geenius, ühe ülipõneva alkoholivaba joogi esindaja ja PRIKE brand ambassador Andrei Kazakov, kes selgitabki olukorda ja alkoholivabade jookide sisu, lisaks šeigib kokku ka mõned kokteilid. Saatejuhid siis maitsevad ja hindavad oma oskuste tasemel …

Lisaks Kazakovi imejookidele on meil stuudiolaud kaetud veel terve rea alkoholivabade veinide, mokteilide ja õlledega. Hea koostööpartner Vino Sobrio saatis valiku nende e-poe www.alkovabapood.ee kõige populaarsematest jookidest. Nendel pudelitel lööme punnid pealt ja arvame ausalt, kas ja mis nad siis lõpuks on.

Saatejuhid on Martin Hanson ja Keiu Virro!

Kirjuta meile soovituste, pakkumiste ja küsimustega aadressil vala@delfi.ee või facebookis www.facebook.com/ValaValja/!

Kuula joogisaate “Vala välja!” kuuendat saadet Delfi Tasku kanalist: