Kas võiks öelda, et Eesti uus Nokia on džinn, kange jook, milles põhiline maitsestaja on kadakamari ja siis veel 9 kuni nelikümmend muud ürti? Hetkel on Eestis džinni joomine ja tootmine oma täielikus kõrghetkes - kes ei tooda see joob ja kes ei joo see mõtleb sellele. Iga pidu ja seltskond koondub aina enam kohalikust kärakast ja toonikust kokku segatud joogi ümber, nautides uuemaid kokteile ja segusid.

Stuudios on lisaks saate tavapärastele häältele - Martinile, Keiule ja Liisale - ka kaks Eesti džinnitootjat: Rene korporatsioonist Distillirium, mille joogibränd on Metsis ja Tarmo, kes toodab Saaremaal džinni nimega Lahhentagge. Uurime neilt järele, mis see džinn üldse on, miks nemad seda jooki toodavad ja mekime parimaid neist džinnidest segatud kokteile!

Kirjuta meile soovituste, pakkumiste ja küsimustega aadressil vala@delfi.ee või facebookis www.facebook.com/ValaValja/

Aga nüüd ... joogisaade "Vala välja!":