Kuidas teha oma laps õnnelikuks?

Igas peres on rõõmu loomiseks oma ideedevalik, kuid mõned soovitused sobivad kõigile. Näiteks see, et lapse näole ilmub naeratus, kui tal on põnevaid mänguasju ja palju mõnusat suhu pistmiseks.

Maximasse tasub tulla kogu perega! Kauplused on lastesõbralikud nii oma toiduvalikus kui ka mänguasjakülluses.

Mänguasjade maailma uued trendid

Autod ja nukud meeldivad enamikule lastest, kuid kui autode ja nukkudega on tükk aega mängitud, tahavad lapsed tihtipeale veel midagi erilist ja põnevat.

Eriti toredad on niisugused mänguasjad, millega mängides ka pere suuremad meelsasti kampa löövad. Uskuge – isegi muidu nii populaarne arvuti või nutitelefon ei saa selle rõõmu vastu!

Mänguasjade maailma uued trendid on suunatud arendavatele mänguasjadele. Mänguhoos areneb loogika, omandatakse uusi teadmisi ja süvenevad koostööoskused. Lauamänge leidub Maximas nii eesti kui ka vene keeles, käeliste tegevuste jaoks on klotsid, plastiliinid ja liivamänguasjad. Lõbus lauamäng on suurepärane liitja ka klassides ja noortekeskustes, kus on sageli koos eri keeli rääkivad lapsed.

Suureks lemmikuks igas vanuseklassis on värvirõõmsad ning nuputamisoskusele väljakutset pakkuvad legod. Peale selle, et nendega on lõbus ja huvitav mängida, aitavad need kaasa loogilise mõtlemise arengule. Legodest saab ehitada maju ja inimesi, roboteid ja sõidukeid. Mängurõõmu jätkub kauaks, sest pärast saab detailid jälle lahti võtta ning neist midagi uut ehitada. Pole midagi imestada, kui legotuhin haarab kaasa ka pere vanemad liikmed.

Hea ja magus võib olla ka tervislik

Jäätisehooaeg on alanud ning odava hinnaga lemmikmaitsed ootavad kogu pere pisemaid ja suuremaid.

Kellele siis ei meeldiks maiustada! Neile, kes kooliaastat lõpetavad, teevad magusad ampsud aga eriti suurt rõõmu ning aitavad viimaste suuremate pingutustega sammu pidada.