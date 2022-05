Vegantooted sinu kodupoest

Vegantoodete riiulid on Maximas kergesti leitavad



Maxima tõi esimesed vegantoodetega täidetud riiulid oma kauplustesse Eestis 2017. aastal, kui see võimalus loodi jaeketi kolmes kaupluses. Sealtmaalt on kaupluste ringi pidevalt suurendatud, samuti laiendatud veganlikke valikuid Maxima toiduriiulitel. Praegu on vegantoodetega riiulid olemas 13 suuremas kaupluses üle Eesti.