Mida varuda köögikappi? Neid toiduaineid vajad sa alati

Kui oled ise kokkaja, kipub kööki igasuguseid imeasju kogunema, kokkamisvahenditest rääkis Angelica Udeküll, nüüd räägime toidust. Kuid alati on toiduaineid, mille lõppedes hakkad neist kohe puudust tundma. Need on tavaliselt kõik lihtsad asjad, aga hea on oma lemmikud nende seas kindlaks teha. Niisiis tasuks varuks hoida järgmisi toiduaineid.