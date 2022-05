KÜSITLUS! Hinnaehmatus toidupoes: kala söömisel on nüüdsest kriips peal

„Mind tabas peenike üllatus, et mitte öelda šokk. Ostsin viimati Selveri graavilõhet eelmisel aastal. Ei osanud oodata, et 4 viilu eest väikeses karbis tuleb välja käia 6.44 eurot!" kirjeldab Riina. Ta oli just riiulile tagasi pannud väikese tüki lõhet, mida ta plaanis ahjupanekuks osta - selle mõnesajagrammise tüki hind oli 10 eurot. „Graavilõhe ostsin seekord siiski ära. Ma ei ole riigikogu liige ega enam ka kõrgem riigiametnik, seega lubasin punast kala viimast korda vist sel aastal," ütleb Solman. Värske lõhe kilohind on ületanud 30 euro piiri, seega õhtusöök neljale küündib vähemalt 40 euroni.