Laulja Ivo Linna kokkamispõhimõte on, et ärge tulge mind segama. Juba lapsest saati on tal komme teha tööd, olgu see siis mulla kaevamine, laua löömine seina või kokkamine, vaikuses. „Siis ma ei räägi, ma ei saa rääkida. Ma hoopis laulan ja haudun oma mõttekesi," ütleb Linna.