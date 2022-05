Järjekorrad toidupoes on tänaseks ajalugu

Maxima äpiga makstes võid kassas seismise ära unustada



Selle jaoks, kel on Maxima äpp all laetud ja enda kasutajakonto seal loodud, on mobiilse ostupuldiga poes käik väga lihtne: skaneeri tooted sisse ja pane ostud oma poekotti. Iseteeninduskassade alale jõudes saad nende eest maksta paari lihtsa liigutusega. Kui makseviis valitud ja makse sooritatud, võidki juba sirge seljaga poest välja jalutada!



Seda, et Maxima äpp teeb poes käimise väga mugavaks ja lihtsaks, on viimase ligi kahe aasta jooksul mõistnud juba paljud eestimaalased. Rakendust on alla laaditud enam kui 150 000 korral. Näha on sedagi, et äpioste planeeritakse paremini ehk tehakse üks kord nädalas suurem ost. Seda kasutavad nii tehnoloogiahuvilised ja kiiret eluviisi hindavad nooremaealised kui ka mugavust hindavad veidi vanemad Maxima kliendid.

Eelmisest sügisest muutus Maxima äpiga ostlemine veelgi lihtsamaks ja täiesti kontaktivabaks. Nüüd on Maxima kauplustes võimalik oste sooritada niiviisi, et selle käigus ei puutu kokku ei kassapidaja ega iseteeninduskassaga. Eriti lihtne on see siis, kui oled Maxima äpiga sidunud ära oma pangakaardi ja teed oma ostud spetsiaalsetes äpikassades, mis asuvad iseteeninduskassade alal – siis piisab makse sooritamiseks vaid QR-koodi sisse skaneerimisest, midagi iseteeninduskassa ekraanil ise puutuma ei pea.





Kui eelmise aasta lõpus olid äpikassad olemas veel vaid mõnes Maxima kaupluses Tallinnas, siis maikuu jooksul lisanduvad need veel 20 suuremasse Maxima kauplusesse üle Eesti. Neid lisandub hulgaliselt Tallinna poodidesse, aga ka Tartu, Pärnu, Narva, Võru, Kuressaare, Valga, Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe ja Maardu kauplustesse. Peagi on ostleja teekonda lihtsustavad spetsiaalsed äpikassad olemas enam kui pooltes Maxima kauplustes Eestis, sest pärast seda paigaldatakse need veel 20 kauplusse.

Ainukesed iseteeninduskassad, kus saab sularahas maksta