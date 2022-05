Katseta kotlettidega! Lihaga või lihata, punasest kapsast, läätsedega, hernestega või spinatiga kotletid viivad keele alla

Kotlet on imeline roog, sellega saab eksperimenteerida - neid saab segada taimseid või üdini lihast ja saab ka lihasid omavahel segada. Nii et kotlet on üks suur võimaluste paljusus. Ometi on kotleti maitseselgus ja mahlasus kaks võtmeomadust, et pätsike oleks kindlasti hea.