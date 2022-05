Miks süüa kultuurseeni? Need on kergemad seedida kui metsaseened. Värskeid kultuurseeni on poes saada aasta läbi, paistku päike või sadagu lund. Kultuurseeni ei pea puhastama-pesema ja need ei vaja kupatamist. Osa neist on söödavad toorelt. Kultuurseened on suure toiteväärtuse ja rohkete tervistavate omadustega.