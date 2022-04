Tšempionide kasvulava: ettevõte, kus igaühest võib saada staarmängija

Kõigest põhjalikult arusaamine võimaldab töötajatel võtta enam vastutust oma tööülesannete täitmise eest. Volkas rõhutab, et kui kellelgi jääb midagi arusaamatuks, siis tuleb tal julgelt selgitusi küsida. „Võib nii oma otsese juhi kui minu poole pöörduda, võib küsida kolleegidelt – Maximas pole „kuningriike“ ehk tarbetuid hierarhiaid,“ märgib ta. Vastutuse võtmine aitab omakorda kasvatada eneseusku, mis on vajalik selleks, et iga töötaja suudaks talle määratud ülesandeid ellu viia.

Tegu on kaasava juhtimisstiiliga, mis annab vastutuse töötajale. Selleks aga, et töötaja saaks vastutust võtta, peab ta olema teadlik ettevõtte eesmärkidest ja nende vajalikkusest. „Me võtame aega, et selgitada erinevate ülesannete eesmärki ja vajalikkust. Kui vaja, siis pühendame selle selgitamisele tunde, kuna kõige olulisem on aru saada, miks me midagi teeme,“ sõnab Volkas.

Maxima Eesti tegevjuhi sõnul on uut organisatsiooni kultuuri juurutatud nii Eestis kui mujal Maxima grupi ettevõtetes juba enam kui aasta aega. „Kultuur on iga ettevõtte jaoks kõige olulisem asi ja Maximal on oma kultuur. Me nimetame seda TVE-kultuuriks, see põhineb teadlikkusel (T), vastutusel (V) ja eneseusul (E),“ räägib Edvinas Volkas.

Mis puudutab ettevõtte kultuuri, ütleb Saar, et seal on mitmeid põhimõtteid, millega ta väga hästi samastub. „Seal on üks kindel lause, mis minu kohta käib – minu klaas on alati pooltäis,“ märgib jaeketi toidutehnoloog. Teine tema jaoks oluline põhimõte on: alati õpi teistelt midagi. „See Maxima kultuur on päris ägedalt üles ehitatud,“ kinnitab Saar.

„Üks suur asi, mida ma hindan, on see, et siin usaldatakse oma töötajaid väga – ma sain juba esimese paari kuuga aru, et Maxima on hoopis teistsugune koht, kui väljaspool ettevõtet arvatakse,“ räägib Saar. Ka meeldib talle innovatiivsus, mis ettevõttes on. „Ma mõtlen just neid võimalusi, mis siin töötajale antakse, ja uusi projekte, mida pidevalt algatatakse, et muuta paremaks kõike seda, mis siin on,“ põhjendab ta.

Selleks, et võimalikult palju Maxima töötajaid saaks aru sellest, milles ettevõtte uus, TVE-kultuur seisneb ja kuidas seda igapäevaelus rakendama peaks, on ettevõttes erinevad kaasamisvormid, mis kannavad kultuuri elemente edasi. Neid rakendatakse nii iganädalasel juhtkonna koosolekul, probleemide lahendamisel ükskõik millises ettevõtte üksuses – kontorist kauplusteni välja – ning ajurünnakud, mis peetakse lahenduste otsimiseks või uute algatuste käivitamiseks.

„On veel üks kriitilise tähtsusega aspekt – see on hirm võimalike vigade või eksimuste tegemise ees. Me kõik teeme vigu, ent vead on ka õppimise koht ning kui suudame neist õppida ja ausalt ning enesekriitiliselt järeldusi teha, ei tohiks neid karta,“ sõnab Kimber. Nii on Maxima kultuuri üheks oluliseks põhimõteteks, et vigu on lubatud teha, kuid nendest mitte õppida ei ole lubatud.

Kimberi sõnul ei tähenda teadlikkus seda, et absoluutselt kõik inimesed organisatsioonis teavad kõike. „Teadlikkus on ka oskus esitada küsimusi, sest vaid nii on võimalik saada uusi teadmisi, leida lahendusi, kuidas eesolevaid probleeme või ülesandeid edukalt lahendada ning nii jõuda julguseni võtta vastutust,“ lausub Maxima Eesti personalijuht. Tema sõnul näidatakse seeläbi juba oma tegude ja suhtumisega, et võetud eesmärke saab täita.

Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber rõhutab, et ettevõtte uue kultuuri keskmes on iga töötaja just üksikult võetuna. „Me Maximas usume, et edu toob iga üksiku isiku väärtustamine. Saame üheskoos edukad olla vaid siis, kui ka igaühe panus üksikult võetuna on oluline ja selle saavutamiseks tuginemegi kolmel sambal – teadlikkusel, vastutustundel ja eneseusul,“ märgib ta. Kokku koosneb kultuur 157 erinevast põhimõttest, mida on võimalik nende kolme põhiväärtuse alla liigitada.

„Meie TVE-kultuuris on kesksel kohal emotsionaalne intelligentsus,“ ütleb Maxima Eesti tegevjuht ja toob näiteks selle, et me ei pruugi elu jooksul mäletada seda, mida keegi meile tegi või ütles, aga meil jääb kindlasti meelde, millise tunde see meis tekitas. „Püüdke meenutada, mis teil lapsepõlvest kõige enam on meelde jäänud. Ma olen kindel, et see on keegi, kes pühendas oma aega teile, austas teid, kohtles teid võrdsena või uskus teisse. Täpselt nii tahab ka Maxima käituda ja ka käitub igapäevaselt,“ sõnab Volkas.

„Kõigi nende koosolemiste ühine nimetaja on rääkimine, analüüsimine ja seeläbi võimalikult laiapindselt organisatsioonis teadlikkuse kasv ning lahenduste leidmine. Arvestades Maxima kui organisatsiooni suurust, siis on kiire ja eesmärgistatud tegutsemine, kuid samas kõigiga arvestamine, võti jõudmaks ükskõik millise probleemi tuumani,“ rõhutab Kimber.

Kultuur andis julguse oma arvamust välja öelda



Maximas 2011. aasta detsembrist erinevatel töökohtadel töötanud Alyona Osnach, kes viimased neli aastat on olnud turvaosakonna inspektor, ütleb, et ta on viimase aasta jooksul ettevõtte uue kultuuri kohta palju õppinud ja mõistnud, mis on selle suurimaks väärtuseks.



„Ma olen õppinud avatust, ma ei karda oma arvamust avaldada ja ettepanekuid teha. Julgen nüüd rohkem oma arvamust välja öelda,“ märgib Osnach. Tema sõnul on tema lemmikpõhimõtted: küsi ja anna tagasisidet, jaga teavet isegi siis, kui seda pole küsitud, ütle julgelt, kui sa midagi ei tea ja siis uuri see välja ning sea endale alati eesmärke, mille poole püüelda.

„Ma liitusin Maximaga üle 10 aasta tagasi ja iga aastaga on ettevõte kasvanud ning arenenud nagu laps. Kui me anname oma lastele kõik, sealhulgas armastust, siis kasvavad meil imelised lapsed. Täpselt sama on olnud Maximaga – tegu on ettevõttega, millel on tänaseks turul hea maine, tegu on stabiilse tööandjaga ja mulle meeldib oma töös, et saame jagada kogemusi ka Läti ja Leedu kolleegidega,“ rõhutab Osnach. Tema sõnul leiab Maximas tööd igaüks, kes seda soovib ning tunneb lugupidamist ettevõtte klientide, ettevõtte enda ja selle väärtuste vastu.

Personalijuht Lea Kimber lisab, et Maximaga on oodatud liituma kõik, kes ihkavad laiendada oma teadmisi, on valmis võtma vastutust ning seeläbi andma oma panust Eesti ühe suurema tööandja ja ettevõtte edusse, mille kujundamisele on ka uus kultuur palju juba kaasa aidanud.



