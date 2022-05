Iga asi algab algusest, nii ka söögitegemine. Keegi meist pole sündinud tippkokaks, need oskused õpitakse töö käigus ja kõige olulisem on lihtsalt pihta hakata. Oma Maitse toimetus on pannud kokku põhjaliku videojuhise inimestele, kes ei oska või ei julge köögis pliitigi sisse lülitada. Videod leiad artikli lõpust!