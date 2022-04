Ettevõte, kus võim on naiste käes ja seda kõigil tasanditel

Tema enda jaoks on see aeg olnud väga tihe ja täis erinevaid väljakutseid. Näiteks on tema meeskonnaliikmete arv selle ajaga mitmekordistunud. Kui viis ja pool aastat tagasi oli seal vaid üks inimene, siis nüüd kuulub Maxima brändijuhi tiimi tema enda kõrval veel viis inimest. Seal on nii kaubandusturundus-, sotsiaalmeedia- ja brändi turundusspetsialistid, aga ka kujundajad. Vaik võimaldab oma meeskonnaliikmetele vajaduse korral ka paindlikku tööaega.

Kogemus, mida saab vähestest ettevõtetest



Vaiki sõnul oli tema enda jaoks ettevõttes pöördepunktiks 2018. aasta lõpp, 2019. aasta algus. „Siis hakkas minu jaoks põnev aeg – mulle tuli rohkem tööülesandeid, vastutust ja mu tiim hakkas kasvama,“ kirjeldab ta. Maxima brändijuht märgib, et ettevõtte suur pluss on ka see, et niipea kui hakkad igavust tundma ja mugavustsooni jääma, tuleb ettevõttes mingi muudatus, mis võimaldab uusi asju proovida.

„Selle viie ja poole aasta jooksul on meil olnud väga erinevaid perioode – on olnud aastaid, kus oleme teinud ka 80 erinevat kampaaniat. See on meeletu kampaaniate maht, mida on võimalik ühe aasta jooksul üldse ära teha,“ ütleb Vaik. Ta lisab, et enamik Eesti ettevõtteid teevad aastas pigem vähe kampaaniaid, mistõttu on Maxima ambitsioonikale ja kirglikule turunduse armastajale hea koht, kus õppida, areneda ja saada hulganisti väärtuslikke kogemusi.

„See on ka see, mis mind ennast on siin kõik need aastad hoidnud, töö siin on väga mitmekülgne – ma olen saanud teha seda, mis mulle meeldib, töö ise pakub pidevalt uusi väljakutseid ja sa saad uusi asju katsetada,“ rõhutab Vaik. Tema sõnul toetab seda kõike ka ettevõtte kultuur, mis tõstab esiplaanile vastutuse võtmise, pakub võimalusi enesearenguks ja loob head karjäärivõimalused neile, kel endal on teotahet.