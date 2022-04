Lase end üllatada! Millised on selle kevade põnevad ja uued maitsed?

Liharoast salati ja supini - sind ootavad mitmekesised ja uued maitseelamused

Maxima Meistrite Kvaliteedi kokad ütlevad, et maitsva ja huvitava toidu eelduseks on lennukad ideed. Tõepoolest - häälesta end juba praegu pika, külma talve lainelt päikseliste maade maitsetele! Seesami ja vürtsikate kastmetega maitsestatud aasiapärane kanakints sobib selleks hästi. Sest see on pehme, hästi küpsetatud, mahlane.

Ihkad vahelduseks kaalu langetavat suppi? Ole lahke! Appi tõttab tomat, tuntud kaalulangetaja - üks keskmine tomat sisaldab vaid umbes 30 kalorit ja nii on ka tomatisupp abiks kilode kontrollimisel. Et Meistrite Kvaliteedi uus tomati püreesupp oleks ühtlasi ka meeldejäävalt maitsev, on seda rikastatud küüslaugu, rosmariini, tüümiani ning selleriga. Kui aga otsid kõhutäidet rammusamast supist, on kooreselt täidlane lihasupp täpselt see, mis vajad.