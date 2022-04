10 RETSEPTI | Küpsetama! Vastupandamatud ahjusoojad saiakesed täidavad kodu magusa lõhnaga

Pehme kardemonine sai, mille südamikuks paks, tervetest marjadest keedetud keedis. Pärast esimest korpi ei suuda end kuidagi maha pidurdada. Käsi haarab järgmise järele ja lonks külma piima ampsude vahel teeb õndsuse täiuslikuks.





Pastel de nata ’d on ü-li-maits-vad Portugalist pärit kreemi-lehttainakoogikesed. Kohe nii maitsvad, et alati mahub veel natuke nata’sid, isegi kui kõht on nendest juba väga täis maiustatud. Nata’d on hea võimalus kasutada ära muna­kollased, mis Pavlova või besee tegemisest üle jäävad. ­Valmis lehttainast kasutades läheb küpsetamine hõlpsalt.





Muredalt võine koorik ja pehme mahlakas ploomitäidis – nurr! Ahjusoojana külma piimaga hea nosida. Hiljem saab seda natuke kohvi ­kõrvale näkitseda ja õhtul köömneteega kaovad viimasedki raasud kõhtu. Kasuta pirukate tegemisel 10 cm läbimõõduga pirukavormi või klaasi.





Pisikesi õunapirukaid saab lihtsalt ja kiiresti valmistada, sellise näputööga saavad hakkama ka pere pisimad.

Krõbe ja magus , rikkaliku moonitäidise ja mõnusa martsipani­lisandiga. Ideaalne magusaisu kustutaja, võrratu kaaslane kohvi kõrvale.





Pole midagi paremat värsketest kaneelisaiadest. Tavapärasele lisaks sisaldab see retsept veel hakitud pekanipähkleid ning toorjuustukreemi, mis määritakse kõige peale. Soovi korral võib need lisandid muidugi ära jätta.





Mahlast struudlit toorjuustu ja virsikutega on lihtne valmistada, sest valmis ostetud pärmi-lehttainas ei nõua eriti tööd.

Klassikalised saiakesed teeb eriliseks väike peidetud rabarberiamps.