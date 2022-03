Tänavuse toidupiirkonna tiitli kandjaks saab Järvamaa, kes toob fookusesse Eesti piima

Uue toidupiirkonna projektimeeskonna eestvedaja, sihtasutuse Järvamaa juhataja Ruth Aarma lubab oma meeskonna nimel luua toimivate siidritee ja veinitee kõrvale ka oma piimatee. “Meie algatusel sündiva piimatee eesmärk on kaardistada Eesti ettevõtted, kes pakuvad ja toodavad piimatooteid, lehmapiimast kitse- või lambapiimani välja. Piimatoodete all peame silmas kõikvõimalikku piimaga seonduvat: joogipiim, hapendatud piimatooted, magusad kohukesed, juustud, jäätised ja nii edasi,” sõnas Ruth Aarma. „Uue ettevõtmisena tahame algatada põnevate piimakokteilide ehk pokteilide retseptide jagamise konkursi,“ lisas Aarma.

„Maaeluministeeriumi jaoks on see juba seitsmes kord valida ja kuulutada välja üks Eesti piirkond maitsete aasta kandjaks. Kena traditsioon on kinnitanud toidu tähtsust inimeste ühendaja ja suhete soodustajana. Toidutootjate, toidu väärindajate ja kohalike kogukondade koostöö võimaldab toidu kaudu tugevdada oma piirkonna identiteeti ja olla seeläbi atraktiivsem ka külaliste jaoks. Järvamaal on palju, mida jagada, ja küllap leiab iga huviline aasta jooksul seda, mida nautida,“ märkis maaeluminister Urmas Kruuse.