Just praegu, vahetult enne uut saaki, on parim aeg mõelda ekstra sügavkülmiku ostmisele. Kui sul seda veel ei ole ... Milline eraldiseisev sügavkülmik hoolitseb kõige paremini selle eest, et marjad-toormoosid säiliksid, selgitab Experti tehnikakaupluste turundusspetsialist Kadri Eenlo.