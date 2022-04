Supertoidud, mida just praegu kõige rohkem vajad — idud ja võrsed on pungil täisväärtuslikke toitaineid, mis omastuvad paremini kui mis tahes toidulisand

Iga taime algeks on idu. Niipea kui seeme saab vett, hakkab see kasutama seemnesse varutud toitaineid. Käivituvad biokeemilised protsessid ja tänu sellele on idude toiteväärtus isegi kordades suurem kui lihtsalt seemneid süües. Kuna idandamise käigus lõhustatakse seemnes nii ­süsivesikuid, valke kui ka rasvhappeid, muutuvad seemned ka meie kehale oluliselt kergemini omastatavaks. Lisaks eelmainitule saad idandeid süües muljetavaldava hulga vitamiine ja mineraalaineid.