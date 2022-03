RETSEPT | Marjakrõbedik

Levinud on arvamus, et külmutatud tooted kaotavad oma värskuse, vitamiinid ja maitsed. Südamerahuga saame aga kinnitada, et Hortexi külmutatud marjad on vitamiini- ja mineraalaineterikkad tänu spetsiaalsele külmutustehnikale. Kui värsketes köögi- ja puuviljades ning marjades hakkab vitamiinide hulk pärast korjamist järjest vähenema, siis külmutades jääb see täielikult alles.