Uimane ja väsinud? Siin on viis vitamiinipommi kevadväsimuse vastu!

Kust neid vitamiine võtta? Eks ikka puu- ja köögiviljadest. Aga on need kevadel veel ikka vitamiine täis? Ikka on, kui hankida neid õigest kohast – sealt, kus parajasti hooaeg käimas. Rikkalikult C-vitamiini leidub väga paljudes aia-, puu- ja põlluviljades, ent siin on sulle viis värsket ja eriliselt vinget vitamiinipommi Maximast!

Kapsas leidub C-vitamiini rohkemgi kui sidrunis

Üks tuntumaid vitamiinipomme on sidrun. Kuid kas teadsid, et selle paljude jaoks liiga vängelt hapu vilja võib vabalt asendada kapsaga? Sest kapsaski on kuulus väga suure C-vitamiini sisalduse poolest.

Vaid 100 grammi värsket kapsast sisaldab C-vitamiini peaaegu sama palju kui sidrun, spargel- ja lehtkapsas aga koguni kaks korda rohkem! 200–250 g toorkapsast päevas rahuldab täiskasvanud inimese C-vitamiini vajaduse täielikult. C-vitamiini poolest on kõige rikkam roos- ehk Brüsseli kapsas.

Kapsas kuulub nende väheste kohalike aedviljade hulka, mis säilivad terve talve, seejuures oma vitamiinivarusid kaotamata. Eestis elab kapsamaias rahvas, mistõttu kipuvad kodumaise kapsa varud talve lõpuks otsa saama.

Ei ole hullu! Varajase värske kapsa aeg on juba kätte jõudnud Makedoonias ning vitamiinikülluse poolest sidruniga konkureeriv kapsas on Maxima lettidel saadaval. Ja seda igati taskukohase hinnaga.

Kõigest pool paprikat ja vitamiinid ongi käes!

Paprika kuulub kõige C-vitamiinirikkamate toiduainete hulka üldse – kõigest 30 grammist ehk ligikaudu poolest paprikast piisab, et saaksid kätte vajaliku päevase C-vitamiini koguse. Ühtlasi on paprika eriline selle poolest, et suudab isegi konserveerituna säilitada poole oma C-vitamiinist.

Võrrelduna värvide järgi, on kõige vitamiinirikkam punane paprika ja äärmiselt suur C-vitamiini sisaldus muudab punase paprika ühtlasi võimsaks relvaks külmetuse vastu. Paprika aitab vältida ajurabandust ja nahahaigusi.