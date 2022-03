Ainult kaerahelvestest ja tatrast ei piisa! Vaata, mida tuleks kriisiolukorraks valmistudes peale kuivainete koju valmis varuda

Kui räägitakse toiduainetest, mida hädaolukorraks koju valmis osta, tulevad esmalt meelde tatar ja riis ning pudruhelbed. Muidugi on need praktilised, sest säilivad kaua ja täidavad kõhtu, aga kas kogu pere on valmis nädal aega ainult putru sööma? Mis lisaks kuivainetele koduses kriisivarus veel olema peaks ja kuidas valmis ostetud toiduaineid säilitada, räägib naiskodukaitsja Kadri Vider.