Kas tuntud kaubamärkide eest peab alati rohkem maksma? Sugugi mitte!

Mis on omamärgitooted ja kas need on piisavalt kvaliteetsed?

Maximas ootab sind alati lai valik sinu jaoks tuttavaid toidukaupu tuntud kohalikelt tootjatelt. Et hea hinnaga armastatud maitsed oleksid veelgi lihtsamini leitavad, on need märgistatud siltidega „Odav Maxima hind“.

Sageli aga võib liha-, piima- ja saialetist ning mujalt tuntud toodete kõrvalt leida ka märksa vähem tuntud nimedega piimasaadusi, lihatooteid, leiba-saia ja mõndagi muud tuntud brändide samalaadsetest toodetest veidi soodsama hinnaga.

Tegemist on omamärgitoodetega. See tähendab poeketi eritellimusel valmistatud toodet, mis kannab toote tellinud poeketi kaubamärki ja mida müüakse selle märgi all ainult selles poeketis.

Küllap oled sinagi tabanud end mõttelt, et kas vähem kuulsa nimega piim, liha või leiva-saiapäts on tuntud kaubamärki kandvast tootest kehvem? Õige vastus kõlab: ei. Sest paljud Maxima omamärgitooted on tegelikult valmistatud teada-tuntud Eesti ettevõtetes ja nende kvaliteet on samaväärne sulle juba ammu tuttavate toodetega.

Tuntud tooted või omamärgitooted? Vali seda, mida vaja!

Omamärgitoote omahind on tootja jaoks odavam, sest tellijast poekett kontrollib kõike, mis neid tooteid puudutab – pakendamise viisidest turunduseni – ja see võimaldabki ostjal osa saada madalamast hinnast.

Maxima eesmärk on pakkuda võimalikult hea hinnaga nii tuntud brändide kui ka omamärgitoodangut ja nii ei olegi sul tarvis nuputada: mida võtta, mida jätta? Kas eelistada tuntud brändi või odavat hinda?

Võimalus valida on õnnestunud ostlemise alus. Kas pista ostukorvi näiteks Estoveri kuulus Eesti taluvõi või vähem tuntud Farm Milki omamärgitoode? Talleggi eestimaine broilerikints või Best Butcheri jahutatud broileri kintsuliha? Veski Mati tatar või tatar Extra Line? Põltsamaa mahlajook või nektar Gusta Fit? Rakvere Lastevorst või keeduvorst Pormet? Leiburi Kuldne röstsai või röstsai Parim Päts? Või hoopis midagi muud?

Valik on sinu!