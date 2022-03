150 000 inimest hoiab kokku oma aega. Kuidas?

Maailm tunneb Eestit kui väikest, aga innovaatilist riiki ja Eesti elanikke kui uute tehniliste lahenduste suhtes alati avatud innovatsioonirahvast. Nii tabas ka Maxima uus mobiilirakendus otse kümnesse – ainuüksi esimese kahe nädalaga laaditi seda telefonidesse rohkem kui 30 000 korral, mis ületas Maxima ootused enam kui kahekordselt! Praeguseks on rakendust telefonidesse laaditud juba üle 151 000 korra. Märkimist väärt on seik, et kui Maxima klientidest suurema osa moodustavad naised, siis telefon kui ostupult on eriti populaarne meeste seas.