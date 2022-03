RETSEPTID | Kaneelisaiad viiel erineval moel: klassikalised, glasuuriga, kohevalt pehmed ja pealt krõbedad!

Pole midagi paremat värsketest kaneelisaiadest. See on klassika, mille järgi isutab eriti just talvisel ajal. Tavapärasele lisaks sisaldab see retsept veel hakitud pekanipähkleid ning toorjuustukreemi, mis määritakse kõige peale. Soovi korral võib need lisandid muidugi ära jätta.