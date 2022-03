Kurk muutub kodus ruttu pehmeks? Nipid, mille abil saad kurgi värske ja krõmpsuna hoida!

Kurk on kasulik ja tervislik köögivili, mida võib kasvõi igapäevaselt süüa. Sel on palju kasulikke omadusi, näiteks sisaldab B- ja C-vitamiini, toidab keha vedelikuga, madaldab kolesteroolitaset, on hea abimees kõrvetiste korral ning lisaks kõigele on kurk veel madala kalorisisaldusega, mis tähendab, et seda võib süümepiinadeta süüa!