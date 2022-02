Oma Maitse märtsinumbris: Liisa Pakostaga võrdsetest võimalustest koduköögis, soojad saiad, parimad pastad, piimatort ja nutikad sünnipäevakoogid

Üks paremaid areene soorollide muutuse läbivaatuseks on veidral kombel kodune köök. Veel paar põlve tagasi oli see naise koht. See sõnapaarike oli nii levinud, et keegi ei võtnud vaevaks jabura olukorra üle vaidlusi pidama hakata. Sel ajal oli ka lapse­vankritega isasid tänaval näha haruharva. Nüüd on see pigem uhkuse asi ning tasapisi on igapäevaelu muutunud mõlemale soole palju mitmepalgelisemaks ja huvitavamaks. Meie selle kuu persoon, võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta valutab südant aga eelkõige selle pärast, mis koolides toimub. Loe näiteid kummastavalt valusatest konfliktidest, kus aeg oleks justkui peatunud, lk 8.