Teeme täna Ukraina kuulsaid rahvustoite — borš, Kiievi kotlet, kartulipannkoogid, vareenikud jt. Vaata retsepte!

Üks on kindel - sööma peab! Ka siis, kui on sõda. Meie saame täna ainult loota ja oodata, et see õudus peagi läbi saaks, teha kodudes Ukraina rahvusroogasid ning saata Ukrainasse häid soove ja mõtteid.