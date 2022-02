PIDUPÄEVA VÄÄRILINE: kauplus, kust leiab armastatud Eesti tooted mulluste hindadega!

Kuigi juba varem on Maximas olnud igal nädalal suur valik sooduspakkumisi, siis eelmisest nädalast on nende hulgas senisest enam just eestimaist päritolu toiduaineid! Kas mäletate neid vanu häid hindasid, millega olime harjunud enne 2022. aastat? Maxima tõi need tagasi, et eestimaalased ei peaks toidupoes valima kodumaise toote ja odava toote vahel – nüüd on mõlemad üks!

Mitmed kodumaised tooted, mis on sel nädalal Maxima kauplustes tõeliselt hea hinnaga, olid viimati nii soodsad aasta tagasi. Nende hulgas on näiteks Alma või, mis on praegu tavahinnast 32% odavam, Nõo täissuitsuvorstid Wabariigi ja Vene, mis on 39% odavamad, 200-grammised Kalevi šokolaadid, mis on 49% odavamad, aga ka Tere vanillikohukeste multipakk, mis on 28% odavam, ja vanillimaitseline koorejäätis Eriti Rammus, mis on 18% odavam.

Sarnaselt Maxima teiste soodsa hinnaga toodetega, mis kannavad oma hinnasildil ka spetsiaalset „Odav Maxima hind“ ja „Püsivalt odav“ märgistust, on ka neid, mulluste hindadega kodumaiseid tooteid Maxima kauplustes kerge üles leida. Nende hinnasiltidel on Eesti lipp küljes. Osal juhtudel võivad need tooted asuda ka suurtel, „Ainult Maximast leiad kõik, mis vaja!“ sõnumit kandvatel kaubaalustel.

Seda sammu võib võtta kui Maxima kingitust läheneva vabariigi aastapäeva puhul, sest nende eelmise aasta hindadega kodumaiste toodete hulgas on palju selliseid tooteid, mis aitavad Eesti inimestel rahakotisõbralikult katta ka iseseisvuspäeva pidulaua. Näiteks on sel nädalal eriti magusa hinnaga Leiburi Tallinna peenleib, kolme sorti Briisi vürtsikilu ning Tartu Milli kamajahu.

Tee oma järgmine ostlemine just Maximas, kus on sel nädalal lai valik tõeliselt hea hinnaga armastatud kodumaiseid maitseid. Parima ülevaate kõigist hea hinnaga kohalikest toodetest saab Maxima iganädalasest kliendilehest, kus nüüd on neile pühendatud mitu lehekülge. Ainult Maximast leiad armastatud kodumaised maitsed alati odava hinnaga! Maxima kauplused asuvad üle Eesti.